Allerta gialla per piogge e temporali sul levante (Zona C) dalle 21:00 di stasera, a livello idrologico saranno inizialmente coinvolti i bacini piccoli e medi, e dalle 00 anche i bacini grandi, dove le risposte sono attese nel corso della mattinata di domani

Nelle prossime ore la regione sarà interessata da un nuovo passaggio frontale con rovesci in intensificazione nella serata.

Le piogge dei giorni scorsi hanno portato alla saturazione dei suoli, creando le condizioni per risposte rapide dei corsi d’acqua.

Nella serata di oggi, giovedì 13 marzo, e per tutta la notte il nuovo impulso perturbato comincerà a far sentire i suoi effetti specialmente su Centro-Levante con rovesci moderati ma persistenti e possibili fenomeni temporaleschi più probabili su estremo Levante. Di conseguenza si attendono innalzamenti idrometrici sul levante ligure nei bacini piccoli e medi, con possibili locali criticità associate agli scrosci più intensi. Inoltre è atteso il transito di significativi deflussi sui corsi d’acqua dei bacini grandi generalmente contenuti in alveo, in particolar modo sul Magra.

Si segnala inoltre vento forte su tutta la regione e mare agitato sul centro levante.

Domani, venerdì 14 marzo: Le piogge continueranno ad interessare soprattutto il Centro-Levante con cumulate significative su C. Probabile nuovo peggioramento in serata.

Come sempre domani verranno effettuate nuove valutazioni; si invita a seguire con attenzione i prossimi aggiornamenti.