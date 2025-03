Genova – E’ scattato intorno alle 6 di questa mattina l’allarme anti incendio di un supermercato di via Casaregis, nel quartiere della Foce e poco dopo sono iniziate le chiamate, numerose, ai vigili del fuoco per segnalare fumo che usciva dalle saracinesch.

I pompieri sono accorsi con tre squadre e stanno operando sul posto per spegnere le fiamme cercando di circoscrivere l’incendio evitando che possa estendersi ai locali vicini ed al palazzo soprastante che potrebbe essere evacuato per precauzione.

Al momento non risulterebbero feriti o intossicati.

Il supermercato, al momento dell’incendio, era ancora chiuso.