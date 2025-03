Genova lancia il gelato Halleluja, dedicato al Giubileo di Roma, per la tredicesima edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale. Nelle gelaterie genovesi sarà possibile gustare per un giorno il nuovo prodotto che i gelatai artigianali hanno studiato e creato per dedicarlo all’anno santo giubilare e a Papa Francesco.

Per i più curiosi siamo in grado di rivelare che il gelato Halleluja avrà base di nocciola e di crema e che quasi certamente mangiandolo non si avrà diritto ad una indulgenza ma è piuttosto probabile che, invece, si rischi il peccato di gola.

Non ci sarà uno “standard” per il gusto ed ogni gelateria ligure che partecipa al progetto potrà variare la ricetta originale in modo da personalizzarla e da renderla unica, proprio come vuole la tradizione artigianale che consente massima libertà di interpretazioni delle ricette, anche quele più classiche, diversificando il gelato da locale a locale.

Nelle giornate del 23 e del 24 marzo le gelateria offriranno il gelato gusto Halleluja ai propri clienti.

A Genova il gusto “giubilare” si potrà assaggiare da Capriccio, Cremerie delle Erbe e Viganotti.