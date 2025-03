E’ scattata ieri sera alle 21, sul Levante della Liguria l’Allerta gialla per piogge e temporali che potranno avere effetti importanti anche sui corsi d’acqua della zona.

Nelle prossime ore la regione sarà infatti interessata da un nuovo passaggio frontale con rovesci anche importanti.

Le piogge dei giorni scorsi hanno portato alla saturazione dei suoli, creando le condizioni per risposte rapide dei corsi d’acqua.

Oggi, venerdì 14 marzo: Le piogge continueranno ad interessare soprattutto il Centro-Levante con cumulate significative su C. Probabile nuovo peggioramento in serata.