Borgo Fornari (Genova) – Sono proseguite per tutta la notte, con squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile ma anche gruppi di amici e conoscenti, le ricerche di Agnese Patriarca, la donna di 79 anni di cui non si hanno più notizie dal 13 marzo.

La donna è uscita di casa e non ha più fatto ritorno e familiari e conoscenti sono preoccupatissimi perchè le condizioni meteo non lasciano ben sperare.

La donna è uscita di casa indossando una lunga giacca bianca ed una cuffia dello stesso colore, sulle spalle porta uno zainetto nero.

Molte le battute di ricerca condotte negli ultimi giorni ed in particolare nelle ultime ore.

Squadre stanno perlustrando la zona tra Ronco Scrivia e Busalla.

In campo anche droni dei gruppi specializzati e squadre cinofile con i cosiddetti “cani molecolari”.

Chi avesse informazioni può contattare il 112

