Genova – Precipitazioni a tratti molto forti e qualche colpo di tuono, questa mattina, nel capoluogo ligure, per la nuova ondata di maltempo che sta interessando gran parte della Liguria dalla scorsa notte.

A preoccupare è soprattutto il rischio di frane e smottamenti in un territorio fragile e cementificato senza troppa attenzione e dove il terreno è impregnato da giorni di acqua piovana che non riesce più a smaltire.

Sotto osservazione movimenti franosi e cedimenti già noti ma anche zone dove in passato si sono registrati cedimenti anche di una certa rilevanza.

Per la giornata di oggi è previsto il passaggio della perturbazione che muove verso levante portando pioggia anche in grande quantità ma nel pomeriggio è prevista una graduale attenuazione dei fenomeno.

Miglioramento che si rafforzerà a partire da domani anche se previsto il ritorno del freddo.