Ancora forte instabilità nella giornata di oggi, sabato 15 marzo 2025, per il transito di una nuova forte perturbazione che sta portando precipitazioni abbondanti in gran parte della Liguria. Per domani, domenica 16 marzo è previsto un leggero miglioramento con tempo comunque variabile mentre l’inizio della prossima settimana sarà più stabile ma più freddo per le temperature in calo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 15 Marzo 2025

In mattinata rovesci anche consistenti sul Tigullio orientale e lo Spezzino accompagnati da qualche colpo di tuono.

Tra la mattinata e il primo pomeriggio tempo instabile su tutte la regione con rovesci e qualche temporale alternato a pause asciutte e soleggiate. Non si esclude la caduta di grandine piccola nei rovesci più intensi. Quota neve tra i 1200 ed i 1400 metri.

Tra il tardo pomeriggio e la serata precipitazioni sempre meno probabili e concentrate nelle aree interne del centro-levante, mentre in costa si apriranno schiarite.

Venti irregolari sul Golfo in mattinata, tendenti a disporsi da sud-ovest su tutti i settori dal pomeriggio.

Mare da mosso a localmente molto mosso in serata.

Temperature stazionarie o in lieve calo le massime

Sulla costa temperature minime tra +9°C/+12°C e massime tra +13°C/+15°C

Nell’interno temperature minime tra +1°C/+6°C e massime tra +7°C/+10°C