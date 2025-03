Genova – La campagna elettorale per le amministrative del 25-26 maggio entra nel vivo e si “infiamma” e lo scambio di frecciate tra esponenti delle due coalizioni non sempre mantiene il livello minimo della “creanza”.

A scivolare questa volta è stata l’assessore comunale Francesca Corso che, ironizzando sulla presentazione ai Magazzini del Cotone del programma elettorale della candidata del centro sinistra Silvia Salis ha fatto riferimento alla celebre scena nella quale il ragioniere Fantozzi, volendo commentare la proiezione del noiosissimo film “la corazzata Kotemkin (in realtà Potiemkin) si lascia andare ad un liberatorio “per me, la corazzata Kotemkin è una cagata pazzesca”.

“Pare ci sia stato un fuori onda interessante in Sala Grecale – scrive l’assessore Corso sulla sua pagina Facebook – Dopo infiniti minuti di lettura emozionata di un copione noiosissimo, un tale si è alzato per gridare qualcosa. Qui uno scatto rubato dell’attimo esatto:”

E sotto pubblica la celebre scena in cui il ragionier Fantozzi sale sul palco e commenta la visione del film.

Una goliardata, certamente fatta con il massimo rispetto, ma che non è passata inosservata agli occhi di chi preferirebbe che entrambe le parti in lizza – Corso fa parte della Giunta del sindaco reggente Piciocchi e, prima ancora, del sindaco Bucci – rispettassero un livello minimo di rispetto istituzionale per i propri avversari.

(nella foto il post dell’assessore Corso su Facebook)