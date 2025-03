Genova – Verifiche in corso, all’ospedale Galliera di Carignano, per l’estintore che ha improvvisamente scaricato tutto il suo contenuto in una sala del Pronto soccorso, interrompendo le attività e generando una situazione di potenziale pericolo.

L’episodio è avvenuto intorno alle 13 e la polvere fuoriuscita dal contenitore pressurizzato ha costretto gli operatori al blocco temporaneo e al dirottamento delle ambulanze ad altri ospedali per consentire la pulizia dei locali e i primi accertamenti.

La sala del pronto soccorso interessata è stata svuotata di letti e macchinari e di tutti gli arredi presenti.

In una nota dell’ospedale si legge che “nessun paziente ha subito danni o conseguenze. Tutti i presenti sono stati supportati e seguiti dal personale con estrema efficienza e professionalità”.

Sul caso è stata aperta una indagine per accertare quanto avvenuto e se vi siano responsabilità.

