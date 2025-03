Genova – E’ stato un inizio di mattinata difficile lungo le strade genovesi, con diversi incidenti che si sono registrati da ponente a levante. Oltre a quello in via Gianelli, dove una macchina si è ribaltata urtando un autobus in transito, due incidenti che hanno coinvolto due moto sono accaduti a Cornigliano e a Marassi.

Il primo è avvenuto all’imbocco della Guido Rossa, dove un uomo ha perso il controllo del mezzo a due ruote sul quale viaggiava e si è schiantato a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti e l’hanno trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi.

Il secondo, invece, si è verificato in viale Centurione Bracelli: qui a rimanere coinvolto è stato un giovanissimo di appena 16 anni, che ha perso il controllo della moto ed è caduto sull’asfalto. Fortunatamente, anche le sue condizioni non sarebbero gravi. I soccorsi l’hanno trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino.

In entrambe le occasioni sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno gestito il traffico che si è creato nelle rispettive zone e hanno effettuato i rilievi necessari a chiarire le due dinamiche degli incidenti.

