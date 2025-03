Genova, chiusa via Colombano tra Fontanegli e Bavari

Genova – E’ ancora chiusa a causa di una possibile frana la via San Colombano che collega la zona di Fontanegli con Bavari, sulle alture della città.

Un grosso masso che rischia di precipitare sulla strada, mosso con un cedimento del terreno causato dal maltempo degli ultimi giorni, ha convinto i tecnici a chiudere la strada in via precauzionale nella serata di ieri, martedì 25 marzo 2025, all’altezza del civico 55.

Sul posto interverranno i mezzi Aster per un intervento di rimozione del grosso masso e di messa in sicurezza della strada ma i disagi sono pesanti perché la via mette in collegamento l’alta valbisagno con Bavari e poi, a scendere, Borgoratti e corso Europa, nel levante genovese. Una sorta di bypass molto utilizzato per evitare di percorrere tutta la Valbisagno per poi muovere verso levante, partendo dalle zone di Struppa e Prato.

(Foto di Archivio)

