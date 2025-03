Incidente sul lavoro a Carasco, operaio con braccio incastrato in una pressa

Carasco (Genova) – Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi il brutto incidente sul lavoro avvenuto ieri sera, in un’azienda di Carasco, nell’entroterra di Chiavari, dove un 35enne è rimasto con un braccio incastrato in una pressa.

Le urla dell’uomo hanno fatto scattare l’emergenza nell’azienda e i colleghi sono stati i primi a prestargli soccorso dopo aver chiamato il numero di emergenza 118 che ha inviato sul posto l’ambulanza e l’automedica.

Il personale sanitario ha stabilizzato le condizioni dell’uomo ed è scattato il trasporto urgente al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova con il codice rosso, il più grave.

Fortunatamente, all’arrivo in ospedale, le condizioni dell’uomo sono risultate meno gravi del previsto e il codice è stato abbassato a giallo.

Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine e gli ispettori della Asl che valuteranno se siano state rispettate le norme di sicurezza sul lavoro che avrebbero dovuto evitare l’incidente e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

