Meteo Liguria, ancora tempo variabile con passaggi nuvolosi

Ancora una giornata di tempo variabile con passaggi nuvolosi alternati a rasserenamenti in un contesto generalmente asciutto. Previsto qualche piovasco limitato alla giornata di domani, sabato 29 marzo 2025.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 28 Marzo 2025

Su tutta la regione nuvolosità in prevalenza medio-alta con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato; sole più limpido a ponente.

Qualche nube più consistente a levante e sui rilievi nel pomeriggio, ma senza conseguenze, invariato altrove.

Venti deboli da nord al mattino, in rotazione a sud-ovest sotto costa nel pomeriggio con intensità anche moderata. Generale attenuazione del vento in serata.

Mare quasi calmo al mattino, poco mosso o localmente mosso sotto costa nel pomeriggio, in successivo spianamento serale.

Temperature minime pressochè stazionarie o in lieve calo, massime in calo lungo le coste, stazionarie nelle aree interne.

Sulla costa temperature minime tra +8°C/+12°C e massime tra +14°C/+17°C

Nell’interno temperature minime tra 0°C/+6°C e massime tra +12°C/+18°C