Elezioni Genova, Piciocchi e Crucioli contro Salis sul gioco d’azzardo

Genova – La campagna elettorale per l’elezione del nuovo sindaco entra nel vivo e diventa sempre più “calda” e i candidati non si risparmiano attacchi e battute al peperoncino. Il candidato del centro destra Pietro Piciocchi e quello di Uniti per la Costituzione: Mattia Crucioli attaccano Silvia Salis sul gioco di azzardo e su presunti conflitti di interessi della candidata del centro sinistra che oggi ha partecipato ad un convegno sui danni che le dipendenze causano alle famiglie genovesi.

“Apprendiamo con stupore – attacca Piciocchi – che la candidata del centrosinistra abbia partecipato oggi a un convegno sul gioco d’azzardo, prendendo una posizione netta contro un fenomeno che, come amministratori, conosciamo bene per i danni che provoca ogni giorno alle persone e alle famiglie della nostra città. Ma ciò che ci lascia davvero perplessi – e che merita una riflessione seria – è che la stessa persona, fino a poche settimane fa, risulta essere stata membro del Board della Fondazione Lottomatica, che pur organizzando attività a scopo sociale, fa parte del sistema che ora denuncia”.

E’ durissimo l’affondo di Pietro Piciocchi, candidato sindaco per il centrodestra, che aggiunge:

“Il tema non è personale, ma profondamente politico e morale. Se confermata, questa informazione non può essere archiviata con leggerezza. Perché una cosa è prendere posizione contro l’azzardo con convinzione e credibilità, un’altra è farlo dopo averne fatto parte attiva. Genova merita trasparenza e coerenza”.

“Sappiamo quanto il gioco d’azzardo abbia contribuito alla sofferenza di tante persone – continua Piciocchi – alla distruzione di legami familiari, all’emarginazione sociale. Per il rispetto che portiamo verso chi ogni giorno combatte questa battaglia, non possiamo accettare ambiguità”.

“Credo che – conclude Piciocchi – a questo punto, servano chiarimenti immediati. Perché se è vero che chi si candida a guidare una città deve farlo con spirito di servizio, allora la coerenza tra le parole e i fatti non è un dettaglio, ma una responsabilità verso tutti i cittadini”.

Anche il candidato sindaco di Uniti per la Costituzione, Mattia Crucioli, punzecchia Silvia Calis sulla questione.

“Apprendo che la candidata del centrosinistra oggi ha preso parte a un convegno sul gioco d’azzardo organizzato da Alleanza Verdi Sinistra. Ha parlato di dipendenze, famiglie distrutte, necessità di arginare un fenomeno che rovina vite intere. Peccato che la stessa persona che oggi si erge a paladina della legalità e della morale, fino a qualche settimana fa sedeva comodamente nell’Advisory Board della Fondazione Lottomatica, che pulisce parzialmente l’immagine del gruppo leader delle scommesse e del gioco d’azzardo on line organizzando eventi di “social responsability”.

Secondo la denuncia di Uniti per la Costituzione, Salis ha prestato il proprio volto, la propria immagine pubblica e la propria credibilità istituzionale alla più grande realtà italiana legata al gioco d’azzardo, che da questo raccoglie 39 miliardi di euro.

Per Mattia Crucioli la candidata Silvia Salis “ed è stata – di fatto – parte attiva della lobby che oggi finge di condannare. Occorrerebbe adottare misure drastiche per combattere una piaga sociale fatta di scommesse, scommesse online, videopoker e slot machine che devasta donne, uomini e famiglie intere: invece il centrosinistra e i Cinque Stelle candidano chi ha avuto un ruolo di primo piano nella Fondazione Lottomatica, mentre il centrodestra tace visto che da anni non dà applicazione alla legge regionale che renderebbe più difficile aprire punti scommesse nel nostro territorio. Genova merita voci libere e coerenti che possano affrontare seriamente i problemi della città e non tacitarli con ipocrisia dietro ad operazioni di facciata”.

A stretto giro di posta è arrivata la replica della diretta interessata che definisce “diffamatori e pretestuosi” gli attacchi del centro-destra e minaccia querele.

“Il ruolo di Silvia Salis nella Fondazione Lottomatica – si legge nella replica – una realtà che non si occupa in alcun modo di gioco, come consigliere indipendente, è da inserirsi nell’ambito di una selezione di alte professionalità tra cui ci sono professori universitari, giuristi e giornalisti. È assolutamente pretestuoso e diffamatorio da parte del centrodestra insinuare in qualche modo che Silvia Salis faccia parte della “lobby del gioco d’azzardo”. Peraltro, proprio in una logica di assoluta responsabilità e terzietà da ogni attività diversa dal suo incarico, Salis si è dimessa dal ruolo di advisor il giorno in cui ha accettato la candidatura a sindaca di Genova. Stupisce che queste insinuazioni arrivino da chi negli ultimi anni ha sempre fatto ostruzionismo alle proposte di limitare la proliferazione delle slot machine sul territorio genovese e ligure. Valuteremo se procedere per vie legali, le somme derivanti saranno devolute al Cepid, centro di ricerca contro le dipendenze dell’Università Cattolica Policlinico Gemelli di Roma realizzato in collaborazione con la Fondazione”.

