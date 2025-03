Savona, incendio al deposito auto, distrutte 15 vetture

Savona – Indagini in corso per stabilire le cause del nuovo maxi rogo divampato nel deposito auto nel porto cittadino. L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte quando alcuni residenti della zona hanno visto le fiamme divampare nel posteggio e affampare su alcune auto.

Subito sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Savona che hanno isolato l’area e verificato che non ci fossero persone imprigionate o ferite e poi hanno utilizzato schiume estinguenti per spegnere le fiamme.

Nelle operazioni di bonifica, che sono andate avanti per ore, si è verificato che almeno 15 automobili sono andate distrutte dalle fiamme.

Un episodio simile a quello già avvenuto nell’ottobre 2018 quando alcune auto presero fuoco.

All’epoca le indagini evidenziarono che alcune auto avevano preso fuoco per l’acqua arrivata con le onde della mareggiata e che avevano fatto incendiare le batterie di alcune vetture.

Ora saranno le perizie a valutare quanto avvenuto ieri notte e a stabilire le cause del rogo.