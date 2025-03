Meteo Liguria, inizio settimana con bel tempo

La settimana inizia con condizioni di tempo stabile sula Liguria per un campo di alta pressione presente tra Francia e Regno Unito. Da domani, martedì 1 aprile 2025, il rientro di correnti più fresche dall’ Est-Europa porterà ad un parziale peggioramento delle condizioni meteo sui settori Occidentali della regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 31 Marzo 2025

Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione nelle ore diurne, con qualche velatura in veloce transito sullo Spezzino e nelle aree interne dell’estremo Levante.

A partire dalla serata aumento della nuvolosità sui versanti padani occidentali e sulle vette Avetane, senza fenomeni associati.

Venti al mattino moderati dai quadranti settentrionali su tutta la regione con rinforzi sugli sbocchi vallivi del settore centro-occidentale e sul Golfo; In calo fino a deboli durante le ore centrali. Nuovo rinforzo a partire dalla serata.

Mare stirato sotto costa, mosso o molto mosso al largo.

Temperature minime stazionarie stazionarie nelle aree interne, in lieve ed ulteriore aumento in costa (specialmente Genovesato). Massime stazionarie in costa e in lieve diminuzione in quota.

Sulla costa temperature minime tra +11°C/+17°C – Max: +17°C/+24°C

Nell’interno temperature minime tra +1°C/+9°C – Max: +10°C/+18°C