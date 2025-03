Rapallo, scooter spinto a terra per l’arresto, opinione pubblica divisa

Rapallo (Genova) – Fa discutere il caso della cattura di un presunto spacciatore e del suo cliente con un posto di blocco per le vie cittadine ripreso da un video divenuto virale. Nelle immagini, riprese da una automobilista, si vede lo scooter del ricercato che viene “fermato” da alcuni poliziotti in borghese dopo un precedente tentativo di arresto. Lo scooter arriva a tutta velocità dopo una curva e gli agenti cercano di intimare l’alt e di fermarlo ma è una volante, disposta in modo da bloccare la strada, che di fatto interrompe la fuga.

Nel video sembra che l’auto della polizia avanzi, colpendo di lato lo scooter proprio mentre passa e non è chiaro se lo faccia intenzionalmente, “speronandolo” o piuttosto nel tentativo di avanzare per impedire che lo scooter riuscisse a fuggire.

Il risultato è comunque la caduta delle due persone a bordo dello scooter che però si rialzano pochi istanti dopo, evidentemente non feriti in modo grave, e fuggono cercando di sfuggire all’arresto.

Le persone a bordo dello scooter, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, sarebbero un giovane sospettato di essere uno spacciatore ed un cliente. Poco prima di quanto avvenuto, le forze dell’ordine stavano controllando il sospettato e lo avrebbero visto cedere una dose di droga in cambio di denaro e sono intervenute per bloccarlo. Ne sarebbe nato un inseguimento tra auto della polizia e lo scooter, terminato come è noto.

La dinamica dell’accaduto divide nettamente l’opinione pubblica tra chi plaude gli agenti e l’operazione, giustificata dalla situazione e chi invece si domanda se sia corretto rischiare di causare gravi ferite o peggio per bloccare i due in fuga e che potevano invece essere inseguiti sino a costringerli a fermarsi.

Un episodio che – con le dovute differenze – ricorda altre vicende di cronaca, finite con il decesso del fuggitivo, e che tanto clamore hanno suscitato per le indagini aperte sulle forze dell’ordine.

In molti citano (a sproposito) gli inseguimenti della polizia americana – che segue leggi e regolamenti ben diversi da quelli adottati in Italia – mentre altri invocano l’adozione della “mano pesante” contro la delinquenza che sarebbe in costante aumento.

In realtà i dati dicono che non è così e certamente l’uso della forza, nell’ordinamento legale italiano è e deve essere “proporzionale” a quello esercitato da chi commette un reato.



——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0