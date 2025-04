Cengio, indagini per la morte dei due fratelli trovati morti in casa

Cengio (Savona) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso dei due fratelli, originari del Laos, trovati senza vita nella loro abitazione, ieri mattina. L’accertamento medico legale è stato richiesto dal giudice che si occupa del caso scoperto “per caso” quando i vicini di casa dei due fratelli hanno chiamato i vigili del fuoco perché non vedevano da tempo i due che di solito entravano ed uscivano per commissioni e per la spesa.

I due, che risultano avere ottenuto lo status di rifugiati, abitavano insieme da qualche tempo nella cittadina dell’entroterra savonese.

I vicini non li vedevano da qualche giorno mentre di solito, pur conducendo una vita riservata, li vedevano uscire per la spesa o per piccole commissioni.

L’assenza prolungata ha fatto scattare l’allerta ma quando i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento i due erano già morti.

I corpi sono stati portati in obitorio e gli esami medico legali potranno fornire elementi utili a chiarire le cause del duplice decesso.

Al momento dell’ingresso delle forze dell’ordine nell’abitazione non risultavano evidenti segni di disordine o di colluttazioni o violenza e per questo si sospetta che i due fratelli siano deceduti per una intossicazione da monossido di carbonio.