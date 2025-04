Incidente Isola del Cantone: morto Riccardo Muci, poliziotto eroe che salvò decine di vite nel 2018

Isola del Cantone (Genova) – Emergono ulteriori dettagli nelle ore successive alla tragedia che si è verificata nel primo pomeriggio di ieri nel territorio comunale di Isola del Cantone, in località Montessoro, dove un ultraleggero è precipitato al suolo intorno alle 14:45 causando la morte di due persone, il 64enne Giuseppe Gabbi e il 38enne Riccardo Muci.

Il nome del 38enne, sovraintendente della polizia di stato originario di Lecce, non è nuovo alle pagine di cronaca. L’uomo, infatti, era considerato un vero e proprio eroe dopo quanto accaduto nel 2018 lungo l’Autostrada A14 tra Borgo Panigale e Bologna, quando un’autocisterna che trasportava gpl esplose causando la morte dell’autista e il ferimento di 145 persone.

Nei minuti tra il tamponamento e l’esplosione, Muci riuscì a far allontanare tutti i curiosi e gli automobilisti presenti, salvando la vita a decine di persone nonostante le ferite riportate.

In ospedale ottenne la visita dell’allora premier Giuseppe Conte e nei mesi successivi gli fu conferita da Sergio Mattarella una delle 33 onorificenze di Cavaliere al Merito.

Un tragico destino ha messo fine alla sua vita ieri, sulle alture al confine tra Liguria e Piemonte.

