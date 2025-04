Chiavari, cadavere ritrovato sulla riva del fiume da una scolaresca: si tratta di una donna

Chiavari (Genova) – Un tragico rinvenimento è avvenuto questa mattina sulle sponde del torrente Entella nel comune di Chiavari, dove una scolaresca che si trovava sulle sponde del fiume per osservare la fauna avrebbe ritrovato il cadavere di una donna di circa 40 anni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso della vittima, oltre che i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti di polizia.

Sono immediatamente iniziate le indagini per cercare di ricostruire le cause del decesso e le ultime ore di vita della donna, della quale al momento non si conosce l’identità.

Dalle prime informazioni, sembrerebbe trattarsi di una donna di età compresa tra i 35 e i 45 anni di origini asiatiche. La donna sarebbe stata sprovvista di documenti, rendendo al momento impossibile la sua identificazione.

Sul corpo non sarebbero al momento stati riscontrati segni di violenza.

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per poter proseguire con le indagini, intanto è probabile che ad inizio della prossime settimana verrà svolta l’autopsia per cercare di fare maggiore chiarezza sulle cause del decesso.

