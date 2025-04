Funerale laico per il giornalista Roberto Pettinaroli a Chiavari

Chiavari – Si terrà domani, sabato 5 aprile 2025, il funerale laico di Roberto Pettinaroli, il giornalista de Il Secolo XIX scomparso in mare durante un’escursione in canoa e poi ritrovato morto al largo di Santa Margherita Ligure.

La cerimonia del saluto si terrà alle 11.30 presso la sala della Società Economica di Chiavari.

Familiari, amici e colleghi di lavoro si ritroveranno assieme alla moglie ed alla figlia per un ricordo del giornalista che per tanti anni ha raccontato quanto avveniva nell’edizione del Levante de Il Secolo XIX di cui era responsabile sino alla pensione.

Dopo tanti anni di servizio Pettinaroli era tornato alla passione per il mare e alle lunghe escursioni in canoa. E forse un malore lo ha tradito durante l’ultima avventura.

La famiglia ha chiesto di non portare fiori e ha invitato a devolvere invece offerte in favore del Comitato Assistenza Malati del Tigullio o dell’Istituto per il Baliatico.

La Redazione di LiguriaOggi.it si unisce al dolore della Famiglia e degli Amici.