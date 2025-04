Genova, ragazzo travolto da carro attrezzi ad Albaro

Genova – Ancora un grave incidente sul lavoro nel capoluogo ligure ed ancora un giovane ce rischia la vita lavorando. E’ successo in una officina meccanica di via Girodano Bruno, nel quartiere di Albaro. Un ragazzo di 28 anni è rimasto schiacciato durante le operazioni sci scarico di una vettura trasportata da un carro-attrezzi. Il giovane sarebbe rimasto intrappolato tra i due mezzi ed ha rischiato di perdere un piede rimasto schiacciato.

Soccorso dai colleghi e poi trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino avrebbe subito la parziale amputazione dell’arto schiacciato.

Sul posto sono accorsi anche gli ispettori del Lavoro e le forze dell’ordine e si sta valutando se nell’operazione siano state rispettate tutte le norme di sicurezza che avrebbero dovuto impedire l’incidente.

Le condizioni del giovane sarebbero gravi. (notizia in aggiornamento)

