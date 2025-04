Genova, scontro auto-ambulanza a San Martino: soccorsi sul posto

Genova – Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14, nei pressi dell’ospedale San Martino di Genova, nell’omonimo quartiere del capoluogo.

É accaduto in corso Europa, all’altezza dell’incrocio con via Angelo Scribanti, e lo scontro riguarderebbe una macchina e un’ambulanza.

L’impatto sarebbe stato molto violento ed entrambi i mezzi si sono ribaltati.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso la strada in direzione levante. Pesanti ripercussioni sul traffico nella zona.

Dalle prime informazioni che arrivano dal luogo dell’incidente, sembrerebbe che l’ambulanza provenisse da levante a sirene spiegate. L’auto, invece, arrivando da via Mosso, non avrebbe probabilmente avvertito la presenza del mezzo di soccorso in emergenza e, impegnando l’incrocio con corso Europa, non sarebbe riuscita ad evitare l’impatto.

Aggiornamento: fortunatamente, non si registrerebbero persone gravemente ferite nell’incidente. I feriti sono stati soccorsi in codice giallo, quello di media gravità, e trasportati all’ospedale. Sono pesantissime, invece, le ripercussioni sul traffico che risulta bloccato sia in direzione levante che verso ponente.



