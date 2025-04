Chiavari, oggi il saluto laico al giornalista Roberto Pettinaroli

Chiavari – E’ previsto per questa mattina, alle 11,30, nella Sala Ghio Schiffini della Società Economica, il saluto laico al giornalista Roberto Pettinaroli, scomparso tragicamente durante una escursione in canoa sul promontorio del monte di Portofino.

Amici e parenti si stringeranno alla moglie e alla figlia. In considerazione della grande affluenza prevista è stato installato anche uno schermo in piazza San Giovanni, davanti alla chiesa, per poter seguire la cerimonia.

Molte le personalità che hanno chiesto di parlare e che faranno un ricordo del giornalista tragicamente scomparso e che per anni ha guidato la Redazione del Levante de Il Secolo XIX.

Pettinaroli, che era in pensione da circa un anno, era partito da Chiavari in canoa, sua grande passione, per raggiungere Portofino ma non aveva fatto ritorno nell’orario previsto e la famiglia ha fatto scattare le ricerche. Per due giorni le motovedette della Guardia Costiera hanno perlustrato il tratto di mare trovando solo la canoa e la pagaia.

La speranza è proseguita con ricerche a terra, lungo sentieri e anfratti, sperando che fosse riuscito a raggiungere la riva ma poi, purtroppo, è arrivato il tragico epilogo con il ritrovamento del corpo in mare.

Per il ricordo e l’omaggio a Roberto Pettinaroli la famiglia ha chiesto di non acquistare fiori ma di devolvere eventuali offerte al Comitato Assistenza Malati Tigullio e all’Istituto per il Baliatico di Chiavari.

