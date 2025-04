Genova, carabinieri sequestrano droga per 400mila euro a Oregina

Genova – Due chili di cocaina purissima, pronta per essere venduta sul mercato dello spaccio al minuto dell’area cittadina e quasi tre di hashish sequestrati in meno di 24 ore dai carabinieri. Avrebbero reso oltre 400mila euro le sostanze stupefacenti sequestrate dai carabinieri al termine di alcune indagini e controlli per il contrasto dello spaccio.

In particolare i militari hanno rilevato alcuni movimenti “sospetti” tra le zone di Oregina e Castelletto di due uomini che sono stati controllati.

Nella serata del 2 aprile i carabinieri hanno fermato un genovese di 41 anni alla guida della sua auto e notando che era particolarmente nervoso hanno effettuato una verifica approfondita trovando un panetto di hashish, del peso di 100 grammi, ancora intatto e sigillato con cellophane, e una mazza da baseball.

Nella mattinata del 3 aprile i carabinieri hanno fermato un 49enne nel quartiere di Oregina al termine di una rocambolesca fuga.

Mentre usciva dal portone del condominio lo spacciatore ha intuito qualcosa di strano ed ha iniziato a correre tra le stradine della zona cercando di abbandonare una busta.

I carabinieri avevano però circondato l’intera zona e sono riusciti a bloccarlo e recuperare la busta, che conteneva più di 2 chili di cocaina, di cui un panetto ancora sigillato con nastro adesivo del peso di 1 chilo, mentre la restante parte suddivisa in vari involucri incartati, del peso variabile dai 100 ai 600 grammi, e circa un centinaio di dosi già termosaldate e pronte per la rivendita.

La successiva perquisizione personale dell’abitazione, ha poi permesso di rinvenire e sequestrare la somma contante di 11.200 euro, nonché quasi 3 chili di hashish, suddivisi in varie confezioni in cellophane e nastro adesivo contenenti in totale 28 panetti da circa 100 grammi ciascuno.

I due presunti spacciatori sono stati trasferiti nel carcere di Marassi dove attenderanno il giudizio immediato del giudice che segue i casi.