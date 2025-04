Meteo Liguria, sabato con il sole ma domenica torna il freddo

Il campo di alta pressione presente sull’Europa protegge almeno temporaneamente la Liguria dall’arrivo di perturbazioni e garantisce un sabato 5 aprile 2025 soleggiato e stabile. Tra domenica e lunedi correnti fresche ed instabili da est interesseranno la nostra regione con un nuovo calo termico e qualche rovescio.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 5 Aprile 2025

Su tutta la regione si prevede tempo soleggiato e stabile. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo ed interesseranno segnatamente le aree più interne nel pomeriggio.

Venti da deboli a moderati da sud.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in lieve calo sia le minime che le massime lungo le coste. Temperature massime in aumento sui versanti padani

Sulla costa temperature minime tra +8°C/+12°C – Max: +15°C/+18°C

Nell’interno temperature minime tra -1°C/+7°C – Max: +18°C/+22°C