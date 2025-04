Vallescrivia, caccia ai maniaci che adescano ragazzi nelle stazioni

Busalla (Genova) – Avvicinano ragazzini che vanno a scuola o che tornano a casa e li invitano a giocare ai videogiochi più in voga al momento e di regalare punti e “crediti” per altre partite. E’ caccia ai due (o più) maniaci che da qualche tempo avrebbero preso ad adescare ragazzini nelle stazioni della ValleScrivia, approfittando degli orari in cui si spostano verso le scuole o quando fanno ritorno a casa.

In almeno un paio di occasioni il tentativo di adescamento sarebbe stato denunciato alle forze dell’ordine – secondo quanto riporta l’edizione in edicola oggi de Il Secolo XIX – ma il fenomeno sarebbe molto esteso a giudicare dalle segnalazioni e le stesse dichiarazioni delle scampate vittime.

I due (o forse più) maniaci sarebbero due uomini che frequentano le stazioni di Busalla e di Ronco Scrivia ma anche alcuni locali della zona. Quando vedono un gruppetto di ragazzini si avvicinano con un pretesto e poi li invitano a casa loro “per giocare ai videogiochi”. Per rendere allettante l’invito parlano degli ultimi giochi di tendenza, quelli amatissimi dai ragazzi e offrono “crediti” per giocare, ovvero la possibilità di avanzare di livello, aumentare poteri o prolungare il gioco. Offerte che, dietro sembianze gentili, potrebbero nascondere ben altre intenzioni come temono i genitori dei due studenti che hanno raccontato l’episodio a casa, facendo scattare le denunce, insieme a racconti di altri incontri e di racconti di compagni di scuola che hanno incontrato le stesse persone e hanno ricevuto offerte simili.

E’ bene precisare che, al momento, nessuno ha denunciato violenze e neppure aggressioni o tentativi di violenza ma l’allarme tra i genitori dei paesi della ValleScrivia è altissimo e le forze dell’ordine indagano e sorvegliano le stazioni e invitano chiunque abbia informazioni a recarsi negli uffici per riferirle.

In particolare l’appello è rivolto agli studenti e ai loro genitori. Se qualcuno è stato avvicinato da queste persone o ha ricevuto inviti a casa da persone non conosciute, farebbe bene a recarsi a denunciare subito l’episodio per permettere di inquadrare meglio la situazione.

Esiste anche la possibilità che le persone in questione siano “solo” in cerca di compagnia senza secondi fini o che abbiano delle “problematiche” psicologiche o vere e proprie disabilità intellettive e quindi essere inoffensivi ma è meglio risalire alla loro identità per capire meglio cosa stia succedendo in ValleScrivia.

