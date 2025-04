Genova, escono per qualche ora e li derubano per oltre 40mila euro

Genova – Sono usciti di casa per alcune ore e quando sono tornati hanno trovato tutto l’appartamento sottosopra ed erano spariti gioielli e denaro per oltre 40mila euro.

E’ successo in via Guidobuono, nell’elegante quartiere di Castelletto dove una coppia ha avuto una terribile sorpresa rientrando a casa.

Ignoti ladri erano riusciti ad entrare nell’appartamento e a ripulire ogni cosa di valore, dai gioielli agli orologi di marca e persino una somma di denaro conservata in casa.

Quando i proprietari sono rientrati hanno avuto un malore e tutta l’abitazione era stata passata al setaccio da ladri evidentemente esperti.

I padroni di casa, quando si sono ripresi, hanno chiamato il numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto la polizia scientifica che ha raccolto impronte e tracce che potrebbero dare un volto ai ladri ma sono soprattutto le telecamere della zona che potrebbero fornire elementi utili alla loro identificazione.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it