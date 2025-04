Albenga, partorisce sull’ambulanza in A10: si tratta della seconda volta per lei

Albenga (Savona) – E’ nata sull’ambulanza che stava percorrendo l’A10 in direzione ospedale San Paolo di Savona una bimba, venuta alla luce nel corso della mattinata di oggi, martedì 8 aprile, intorno alle ore 7.

Erano passati soltanto pochi minuti da quando il mezzo della Croce Bianca di Albenga era partito da via Nino Bixio, chiamato dalla stessa mamma, una 25enne, che si era accorta dell’imminenza del parto.

L’ambulanza, però, aveva percorso soltanto pochi chilometri e non aveva ancora fatto in tempo a raggiungere l’ospedale savonese, quando la piccola è venuta al mondo lungo l’Autostrada A10, all’altezza dell’autogrill di Ceriale.

Fortunatamente, sia la bimba che la mamma sono arrivate in buone condizioni all’ospedale San Paolo e non si sono registrate complicazioni durante il viaggio.

Un dato ancor più incredibile riguarda la donna che ha partorito. Quello di questa mattina, infatti, non è stato il primo parto della donna su un mezzo di soccorso: la 25enne aveva già partorito su un’ambulanza che stava raggiungendo l’ospedale nel 2022.

