Genova, il video dell’incidente tra auto e ambulanza a San Martino

Genova – E’ diventato virale in pochi minuti il video che riprende l’incidente tra una vettura ed una ambulanza avvenuto a breve distanza dal Pronto Soccorso dell’ospedale San Martino, la scorsa settimana.

Le immagini, riprese da una dash-cam, una telecamera di sicurezza a bordo di una macchina, mostra l’esatta dinamica dell’incidente in cui un’auto, attraversando l’incrocio tra corso Europa e via Scrivanti, colpisce in pieno una ambulanza che stava trasportando una donna incinta.

Un impatto violentissimo che, fortunatamente, non ha causato feriti gravi.

Le immagini vengono postate e ripostate in chat e sui social e commentate anche animatamente per quanto riguarda la dinamica e, soprattutto, le responsabilità.

Sull’incidente indaga la polizia locale e in molti fanno osservare che l’incrocio è video sorvegliato da uno dei semafori “intelligenti” che sta riversando sugli automobilisti una valanga di multe senza in realtà impedire gli incidenti e che potrà certamente offrire molte riprese, da punti di osservazione molto diversi tra loro.