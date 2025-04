Ventimiglia, cordoglio per la morte di Giovanni Ballestra su un go-kart

Ventimiglia (Imperia) – Sarà un’indagine ad accertare le circostanze della morte di Giovanni Ballestra il ragazzo di 19 anni originario della città di confine ma da tempo residente a Mentone, morto in un terribile incidente mentre si trovava su un go-kart.

Il ragazzo, figlio di un noto commerciante di Ventimiglia – si trovava a bordo del mezzo nella zona di Escarene, nell’entroterra di Nizza, quando è avvenuto un terribile schianto contro un muro che non ha lasciato scampo al ragazzo.

Inutili i soccorsi, per Giovanni Ballestra non c’era più nulla da fare.

Non risulta chiaro, però, dove sia avvenuto l’incidente e se la vettura si trovasse sul circuito “regolare” o su strada.

Le indagini accerteranno proprio la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Intanto è lutto e cordoglio nella città di confine dove la famiglia del giovane è molto conosciuta e stimata.