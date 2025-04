Bogliasco, è un 23enne il passeggero arrestato per aver aggredito la capotreno

Bogliasco (Genova) – É un giovane di 23 anni il passeggero che questa mattina ha aggredito con un martelletto frangivetro una capotreno a bordo di un convoglio partito all’alba da Ventimiglia e diretto a Sestri Levante, dove è arrivato con decine di minuti di ritardo a causa di quanto accaduto a bordo.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’arma, il giovane si sarebbe avvicinato nei confronti di due passeggeri di circa 18 anni chiedendo loro una sigaretta. Al rifiuto, avrebbe iniziato a scagliarsi con lo stesso martelletto nei loro confronti, attirando l’attenzione di altri passeggeri presenti che hanno chiesto l’intervento della capotreno.

La donna si è subito portata sul posto cercando di far rientrare la situazione, ma è stata a sua volta aggredita dal 23enne che l’ha colpita in testa, ferendola.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno riportato sotto controllo la situazione e hanno arrestato il giovane.

I sanitari del 118 hanno, invece, prestato le cure nei confronti dei due feriti: uno dei due giovanissimi aggrediti è stato trasportato all’ospedale in codice verde, mentre la capotreno è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova in codice giallo, quello di media gravità.

Il treno è rimasto fermo per circa una quarantina di minuti alla stazione di Bogliasco, per poi riprendere la propria corsa.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it