Grave incidente sulla provinciale 225 della Fontanabuona

Orero (Genova) – Grave incidente, nella notte, lungo la strada provinciale 225 della Val Fontanabuona, in località Pian dei Ratti, nel comune di Orero.

Un uomo di 40 anni che viaggiava su un mezzo a due ruote è rimasto gravemente ferito nell’impatto del suo veicolo con un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle due e sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e le forze dell’ordine.

Il personale medico e sanitario della Croce Rosa di Cicagna e dell’automedica del 118 ha stabilizzato il ferito che è stata poi trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino dove i medici hanno rilevato fratture alle gambe e ad un braccio.

La persona alla guida dell’auto, invece, è uscita dal veicolo senza ferite ma in stato di choc per quanto avvenuto.

Le forze dell’ordine hanno raccolto il necessario per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e appena possibile verranno ascoltati i testimoni.

