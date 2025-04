Meteo Liguria, tornano le nuvole ma solo temporaneamente

Flussi di aria umida di provenienza meridionale interessano la Liguria portando ad un aumento della nuvolosità ma già domani dovrebbe tornare il sole.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del tempo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 9 Aprile 2025

Nel corso della mattinata graduale aumento della nuvolosità sul centro-ponente della regione ma senza fenomeni di rilievo, mentre a levante il cielo sarà sereno o poco nuvoloso.

Al pomeriggio la nuvolosità andrà gradualmente aumentando a levante, mentre a ponente, soprattutto lato costiero, si faranno spazio ampie schiarite.

Venti al mattino deboli a regime di brezza, dalla tarda mattinata scirocco in moderato rinforzo sul centro-levante.

Mare poco mosso

Temperature minime in leggero aumento, massime stazionarie.

Sulla costa temperature minime tra +8°C/+13°C e massime tra +15°C/+19°C

Nell’interno temperature minime tra 0°C/+5°C e massime tra +10°C/+16°C

