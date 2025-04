Truffe agli anziani, dopo le indagini a Genova emesse 77 misure cautelari

Genova – É in corso una vasta operazione contro le truffe agli anziani condotta dalla Polizia di Stato e finalizzata allo smantellamento di una vasta rete criminale gravemente indiziata della commissione di 103 episodi di questo genere che si sono verificati in tutta Italia.

Fatti di questo tipo, purtroppo, sono sempre più frequenti e diversi ne sono stati registrati in Liguria negli ultimi mesi.

Dopo intense indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Genova e coordinate dalla Procura della Repubblica di Genova, circa 300 agenti della Polizia di Stato, con la collaborazione della Squadra Mobile di Napoli, del Reparto Prevenzione Crimine Campania, e di numerose altre Squadra Mobili di tutta Italia, stanno dando esecuzione, dalle prime ore del mattino, a 77 misure cautelari, di cui 22 custodie in carcere e 55 obblighi di dimora ed obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Inoltre, sono in corso numerose perquisizioni nelle città di Napoli e Caserta, al fine di colpire i vertici e i membri operativi della rete criminale, smantellando la struttura gerarchica dell’organizzazione.

