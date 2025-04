Autostrade, ex Ad Castellucci condannato a 6 anni per la strage di Avellino

Genova – Soddisfazione e apprezzamento per la sentenza, da parte del Comitato dei familiari delle Vittime del crollo del Ponte Morandi per la sentenza di condanna definitiva che apre le porte del carcere per l’ex amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci.

L’ex vertice di Autostrade per l’Italia è stato condannato in via definitiva a 6 anni di reclusione per la strage del pullman di Avellino avvenuta il 28 luglio del 2013 quando il mezzo precipitò da un viadotto per il cedimento del guard rail e 40 persone persero la vita.

Una strage che anticipò quanto avvenuto il 14 agosto del 2018 secondo i familiari delle vittime che ora sperano che una condanna arrivi anche per il crollo del Ponte Morandi.

“Come Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi – scrive Egle Possetti, portavoce del gruppo – esprimiamo pieno apprezzamento per la Sentenza in terzo grado del processo per la strage di Avellino, con la conferma delle condanne ai vari imputati, tra i quali Castellucci e Berti, nessuno potrà restituire le vite spezzate alle proprie famiglie e lenire il dolore, ma la giustizia ha fatto emergere un sistema di manutenzione inefficace, viziato da carenze enormi, incompetenza, mediocrità il tutto al fine di diminuire le spese in sfregio alle vite umane.

Questo dimostra che quanto sta emergendo nella nostra vicenda processuale non è un caso isolato, è il sistema che è stato messo a nudo, il vaso di Pandora è aperto.

Sono colpevoli!

La nostra vicinanza a tutte le famiglie delle vittime della strage di Avellino.