25 aprile, a Genova ripulito il campo dei Partigiani al cimitero di Staglieno

Genova – I volontari dell’associazione PerStaglieno hanno ripulito e riportato alle condizioni di “decenza” il campo del cimitero di Staglieno dove sono sepolti i Partigiani caduti durante la guerra di Liberazione. L’iniziativa si è svolta sabato ed è proseguita sino al completamento dell’operazione, in vista delle celebrazioni per il 25 aprile e l’arrivo in città del presidente della Repubblica, Mattarella.

“Un esercizio di memoria e di impegno civile – scrive l’associazione – in vista del prossimo 25 aprile, per riflettere sul nostro passato e immaginare il nostro futuro”.

