La Spezia, fiamme in un appartamento di piazzale Boito

La Spezia – Molta paura, parecchi danni ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, a causa dell’incendio divampato in un appartamento di piazzale Boito.

L’allarme è scattato intorno alle 21 quando del fumo ha iniziato ad uscire da uno degli appartamenti della palazzina ed ha messo in agitazione i residenti che hanno subito chiamato il numero di emergenza 112 che ha poi fatto intervenire i vigili del fuoco.

Tutti gli appartamenti dell’edificio sono stati fatti sgomberare e i pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento vere e proprie.

Ad avere preso fuoco sarebbero i materassi di una stanza da letto e la persona che vive nell’appartamento è stata soccorsa dal personale del 118 ma fortunatamente non ha riportato ferite o intossicazione da fumo.

Il materiale è stato bonificato e i residenti degli altri appartamenti sono potuti rientrare nelle loro abitazioni.

In corso gli accertamenti per identificare l’origine delle fiamme.

