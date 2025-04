Finale Ligure, frana sull’Aurelia, niente riapertura prima di Pasqua

Finale Ligure (Savona) – Potrebbe slittare a dopo Pasqua la riapertura della statale Aurelia chiusa in entrambe le direzioni a Capo San Donato, al km 596,500. I sopralluoghi effettuati sembrano evidenziare una situazione più grave del previsto e si rende necessario avviare interventi di una certa consistenza anche a difesa delle molte case che sorgono al di sopra della linea di frana. I controlli avrebbero accertato la presenza di cedimenti generalizzati che coinvolgono anche le case che presenterebbero fessurazioni e alterazioni evidenti.

Da tempo i residenti della zona lamentano l’ammaloramento della zona ed il crollo di alcune parti di muratura hanno aumentato il timore di cedimenti ben più consistenti di quelli temuti inizialmente.

Le conseguenze per il traffico pasquale, però, saranno pesantissime ed in caso di problemi con le autostrade l’unica alternativa stradale risulterebbe impraticabile per la frana.

In atto anche un conflitto di competenze visto che le aree del cedimento ricadrebbero nelle responsabilità del Comune di Finale e Anas non riaprirà la strada sino a quando il versante in movimento non sarà messo in sicurezza.

Si lavora all’ipotesi più probabile di avere la statale Aurelia riaperta a senso unico alternato entro la fine del mese.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it