Pegli, già rubate le piantine di Euroflora a Villa Doria

Genova – Rischia di non vedere neppure l’inaugurazione di Euroflora 2025 la composizione floreale installata con grande coraggio a Villa Doria, nel quartiere di Pegli, per celebrare la kermesse che sta per iniziare a Genova, tra perplessità e curiosità.

La piccola aiuola colorata, infatti, ha iniziato a perdere i pezzi sin dai primi giorni dopo l’installazione, nonostante la presenza di diverse telecamere di sorveglianza.

Ignoti ladri approfittano dell’assenza di sorveglianza per rubare le piantine, rovinando la composizione floreale che, nell’intento, dovrebbe pubblicizzare l’evento ricordando ai pegliesi l’appuntamento con la kermesse floreale che torna nella sua sede “storica” alla Fieradi Genova.