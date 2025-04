Meteo Liguria, ancora nuvole e pioggia, in arrivo un peggioramento

Un’ intensa perturbazione di origine Atlantica avanza verso la Liguria ed il Nord Italia dove dovrebbe arrivare nella notte tra oggi, martedì 15 aprile 2025 e domani, mercoledì 16 portando piogge intense e qualche temporale. Per oggi è previsto ancora tempo molto nuvoloso con piovaschi con una breve pausa nelle precipitazioni nella seconda parte di della giornata ma sempre con cieli prevalentemente grigi e possibili leggere pioviggini.

Queste, nel dettaglio, le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 15 Aprile 2025

Mattinata con piogge deboli o moderate sul settore Centro-Orientale; Locali rovesci più intensi sullo Spezzino. Cieli molto nuvolosi o coperti sul Ponente con possibili pioviggini.

Nel corso del pomeriggio possibile pausa precipitativa su tutti i settori con deboli piogge confinate alle aree dell’entroterra.

Peggioramento nelle ore serali sull’Imperiese con precipitazioni moderate a carattere di rovescio più probabili avvicinandosi alla mezzanotte. Cieli coperti sui restanti settori.

Venti deboli o moderati da sud-est su Spezzino e Tigullio Orientale. Deboli dai quadranti settentrionali sul Centro-Ponente della regione.

Mare mosso sotto costa, molto mosso al largo

Temperature stazionarie o in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi, specialmente nelle aree dell’entroterra.

Sulla costa temperature minime tra +10°C/+15°C – Max: +14°C/+17°C

Nell’interno temperature minime tra +3°C/+10°C – Max: +10°C/+16°C

