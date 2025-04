Genova, forti precipitazioni in atto, traffico in tilt

Genova – Piove con una certa intensità sulla città e aumenta a dismisura il traffico cittadino nell’ultimo giorno di scuola prima della “pausa” pasquale.

Nella città record per numero di mezzi a due ruote circolanti, il maltempo comporta anche la decisione di molti di usare l’auto per gli spostamenti, con pesanti conseguenze sul traffico.

Rallentamenti e code sulle principali direttrici da levante e da ponente verso il centro cittadino, acuite da cantieri locali come quello sul ponte di corso Europa che attraversa il torrente Sturla e dove è in atto da settimane un cantiere che impatta pesantemente sul traffico, riducendo da due a una sola le corsie in direzione centro.

Caos anche a ponente, sempre in direzione centro e in Valbisagno, sempre in direzione centro.

Tra le difficoltà del traffico va segnalata anche la chiusura, per allagamento, del sottopasso di via Tea Benedetti, in zona Cornigliano, che impedisce il collegamento tra la zona di Campi e la strada della Superba.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it