Cairo Montenotte, allagato il sottopasso della stazione di San Giuseppe

Cairo Montenotte (Savona) – Allagato il sottopasso della stazione di San Giuseppe. La segnalazione arriva dai social con le immagini scattate dai pendolari e postate sulle pagine locali.

Le scalinate di accesso al sottopasso assomigliano a quelle di una piscina, con l’acqua che sommerge alcuni scalini.

I pendolari rischiano di essere costretti ad attraversare i binari per accedere ai treni in transito con evidente pericolo.

Dalla mezzanotte è in vigore lo stato di Allerta Gialla per maltempo su gran parte della Liguria di centro-ponente. L’allerta proseguirà sino alle 15 salvo modifiche.

