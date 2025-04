Laigueglia, grave la donna uscita di strada con lo scooter

Laigueglia (Savona) – Restano gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni della donna coinvolta ieri sera in un incidente stradale in via Roma.

Intorno alle 21 la persona viaggiava in sella al suo scooter quando ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuori strada per cause ancora da accertare.

Nell’impatto a terra ha colpito duramente con la testa riportando un grave trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con l’automedica e l’ambulanza della Croce Bianca di Alassio.

La donna è stata intubata e trasferita in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove i medici le hanno attribuito il codice rosso, il più grave.

In corso la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente e delle eventuali responsabilità. Al momento non risulterebbero coinvolti altri veicoli.