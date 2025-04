Autostrade, incidente in A26: lunghe code verso Genova

Genova – Ancora disagi lungo le autostrade del nodo genovese. Dopo il pomeriggio infernale lungo l’A10 e l’incidente di ieri in A7, oggi è il turno dell’A26.

Un incidente si è verificato intorno alle ore 10 di questa mattina, venerdì 18 aprile, nel tratto compreso tra il casello di Masone e il bivio con l’A10. Il sinistro stradale avrebbe coinvolto due automobili, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone che si trovavano all’interno dei rispettivi mezzi.

Molto più pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico: dei momenti successivi all’incidente, si sono formate lunghe code in direzione sud con automobili e mezzi pesanti che sono rimasti bloccati per alcune decine di minuti.

I soccorsi giunti sul posto hanno rimosso i mezzi dalla carreggiata, ma al momento si segnalano ancora 5 km di coda verso Genova.

