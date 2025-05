Genova, grave incidente ad Oregina, chiuso il ponte don Acciai

Genova – Grave incidente stradale, questa sera, sul ponte di via don Acciai, nel quartiere di Oregina. Per cause ancora da accertare un’auto ed un mezzo a due ruote si sono scontrati con gravi conseguenze per il centauro che è stato sbalzato a terra con diverse ferite.

Il ponte è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi prima e i rilievi della polizia locale dopo.

Sul posto sono intervenute le ambulanze e l’automedica del 118

Un ragazzo è stato trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente

notizia in aggiornamento