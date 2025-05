Torna il maltempo in Liguria, Allerta Gialla dalla mezzanotte

Arpal ha emesso allerta gialla per temporali sui bacini piccoli e medi del centro levante della regione (Zone BCE) dalle 23,59 di oggi, domenica 4 maggio sino alle 15:00 di domani lunedì 5 maggio, allerta gialla idrologica sui bacini grandi del levante (Zona C) dalle 8:00 alle 18:00 di domani lunedì 5 maggio.

Nella giornata di oggi la nuova perturbazione porterà un progressivo aumento della nuvolosità con possibili temporali dal pomeriggio, specie sul Centro-Ponente . Nel corso della notte i fenomeni si estenderanno anche al Centro-Levante con temporali forti su BCE e possibili allagamenti localizzati in serata. Venti dai quadranti meridionali fino a 40-50 km/h sui rilievi del Centro.

Dalle prime ore della notte le piogge saranno di intensità moderata con cumulate significative su BCE nel corso della prima parte della giornata.

La persistenza delle precipitazioni determinerà nel corso della giornata un innalzamento dei livelli idrometrici dei grandi bacini del levante e potrebbero entrare in gioco risposte dei grossi bacini del Levante. Possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento e possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento.

Mare in aumento a molto mosso dalla mattina.