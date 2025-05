Genova, migliora il ragazzo ferito nell’incidente sul ponte don Acciai

Genova – Migliorano, all’ospedale San Martino, le condizioni del ragazzo di 21 anni gravemente ferito ieri sera, nel terribile incidente avvenuto sul ponte don Acciai in zona Lagaccio.

Il giovane era in sella al suo scooter quando si è scontrato frontalmente, per cause ancora da accertare, con una vettura che procedeva in senso contrario.

Il ragazzo è stato sbalzato dalla sella ed è ricaduto violentemente a terra perdendo i sensi.

Subito soccorso dai passanti e poi dal personale sanitario dell’automedica del 118 e dall’ambulanza, è stato intubato e stabilizzato per poi essere trasferito con la massima urgenza, in codice rosso, in ospedale.

Per consentire le operazioni di soccorso la polizia locale ha chiuso a lungo ponte don Acciai con pesanti conseguenze sul traffico della zona.

Inizialmente si era anche sparsa la voce della morte del ragazzo ma le sue condizioni sono stabili e risulterebbero meno gravi di quanto inizialmente temuto per il forte trauma cranico.

In corso la ricostruzione dell’incidente e delle responsabilità.