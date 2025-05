Sampierdarena, torna la Fiera di San Salvatore, modifiche al traffico

Genova – Sono scattate questa mattina alle 6 e proseguiranno per tutta la giornata le modifiche alla viabilità di Sampierdarena per consentire la tradizionale Fiera di San Salvatore.

Cambia la viabilità e la sosta in via Sampierdarena e via Giovannetti e zone vicine per consentire il posizionamento di oltre 100 bancarelle.

Chiusura al traffico per via Sampierdarena nel tratto compreso tra Via Mamiani e Piazza dei Minolli e Via Giovanetti nel tratto compreso tra Via Buranello e Via Sampierdarena fino a cessate esigenze.