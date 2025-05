Genova, paura in carcere: detenuto tenta di strangolare un compagno di cella

Genova – Ancora un episodio di violenza all’interno del carcere di Marassi, dove un detenuto di 20 anni ha tentato di strangolare un compagno di cella.

A segnalarlo è il Sindacato Autonoma Polizia Penitenziaria, che denuncia come il giovane abbia aggredito il suo compagno di cella e soltanto l’intervento tempestivo degli agenti, attirati dalle urla e dal trambusto che si stava creando, ha evitato che la situazione potesse ulteriormente degenerare.

Inoltre, Vincenzo Tristaino, segretario regionale per la Liguria del SAPPE denuncia anche un altro fatto, avvenuto sempre all’interno dell’istituto penitenziario: “La situazione è semplicemente allarmante e se regge è solamente grazie al personale di Polizia Penitenziaria in servizio. Pensate che è stato recuperato un altro pacco lanciato dall’esterno, con oltre 200grammi di droga e un paio di telefoni. In un paio di giorni hanno tentato di introdurre oltre 20 cellulari e circa mezzo chilo di droga”.

Il Sindacato chiede ai vertici dell’Amministrazione di avviare “un’importante opera di sfollamento della popolazione detenuta e, contestualmente, che venga potenziato l’organico della Polizia Penitenziaria, con particolare attenzione al ruolo degli Agenti/Assistenti”.

